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İzmit'te vatandaşları sokağa döken yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 12:32 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir iş merkezinde fritözün tutuşması sonucu çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü.

İzmit'te vatandaşları sokağa döken yangın

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi’nde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki iş merkezinde bulunan bir kafede fritözdeki yağın tutuşması sonucunda yangın çıktı. Alevleri gören iş yerindeki vatandaşlar bir yandan yangına müdahale etmeye çalışırken, diğer yandan da durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

İş merkezinden yükselen dumanları gören vatandaşlar ise binalarından dışarı çıkarak yangını izledi. Vatandaşlar yangını cep telefonları görüntüledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların kontrol altına aldığı yangını söndürdü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken yangın, iş merkezinde maddi hasarın oluşmasına sebep oldu.

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(İHA)

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