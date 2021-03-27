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  4. İzmit'te yangın paniği! Ekipleri izlerken sosyal mesafeyi unuttular

İzmit'te yangın paniği! Ekipleri izlerken sosyal mesafeyi unuttular

27.03.2021 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit’te bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Toplanan mahalle sakinleri, söndürme çalışmalarını film gibi izlerken, sosyal mesafe ise unutuldu.

İzmit'te yangın paniği! Ekipleri izlerken sosyal mesafeyi unuttular

Yangın, saat 18.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi Barut Sokak’taki bir binanın çatı katında çıktı.

Binadan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.

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Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Barış A., kontrol amacıyla ambulansla hastaneye götürüldü. Bu sırada, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını film gibi izleyen mahalle sakinlerinin sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)


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yangın İzmit

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