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İzmit'teki kardeş cinayetinde 24 yıl hapis istemi! Çocuğu tanık oldu: Babam da amcam da asabi kişilerdir

13.04.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit'te tartışma sonucu kardeşi Gökhan Kayacan'ı tabancayla vurarak öldüren Güven Kayacan'ın tutuklu yargılandığı davada, 24 yıla kadar hapsi istendi. Gökhan Kayacan'ın çocuğu Y.K., tanık olarak verdiği ifadede, “Babam da amcam da asabi kişilerdir. Sadece babamın asabi olduğu söylenmesine rağmen bu doğru değildir. Amcam silahı çıkararak konuşmayı tercih etmemiştir. Bu husus göz önüne alınarak kendisinin cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

İzmit'teki kardeş cinayetinde 24 yıl hapis istemi! Çocuğu tanık oldu: Babam da amcam da asabi kişilerdir

Olay, 5 Kasım 2021'de, İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'nde meydana geldi. Gökhan Kayacan, telefonda tartıştığı ağabeyi Güven Kayacan ile konuşmak için evinin önüne geldi. Burada çıkan kavgada Kayacan, kardeşini tabanca ile vurdu. Hastaneye kaldırılan Gökhan Kayacan, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Güven Kayacan da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

'AMCAM SİLAHI ÇIKARARAK KONUŞMAYI TERCİH ETMEDİ'

Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Güven Kayacan ile Gökhan Kayacan'ın ailesi katıldı. Gökhan Kayacan'ın çocuğu Y.K., tanık olarak verdiği ifadede, “Babam da amcam da asabi kişilerdir. Sadece babamın asabi olduğu söylenmesine rağmen bu doğru değildir. Amcam silahı çıkararak konuşmayı tercih etmemiştir. Bu husus göz önüne alınarak kendisinin cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

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Tanıkların dinlenilmesinin ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Güven Kayacan'ın ‘haksız tahrik altında kardeşe karşı kasten öldürme’ suçunu işlediğine kanaat getirdiğini belirterek, 18 yıldan 24 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. Duruşma, avukatların mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istemesi üzerine 18 Mayıs'a ertelendi.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmit
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