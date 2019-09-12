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'İzmitçe' uyarılar ilgi gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 13:14 | Son Güncelleme

İZMİT Belediyesi, kent merkezinde bulunan bazı park ve bahçelere ilgi çeken uyarı tabelaları koydu.

'İzmitçe' uyarılar ilgi gördü

Alişan KOYUNCU- Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT Belediyesi, kent merkezinde bulunan bazı park ve bahçelere ilgi çeken uyarı tabelaları koydu.
İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, parklara çöp atılmasını önlemek ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla kent merkezinde bulunan bazı parklara, tabelalar koyarak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Üzerinde, 'İzmit çocuğu yere çöp atmaz boolumm' yazılı tabelalar vatandaşların ilgisini çekti.
İzmit halkının geçmişten bu yana kendi arasında konuştuğu bir dil olduğunu ve bu dilin belediye tarafından tabelalarda kullanılmasının ilginç bir uygulama olduğunu belirten Murat Ay, "Belediyenin bu tabelaları koyması vatandaşların yüzünde gülümsemeye neden oluyor. İlginç yazılar olduğu için dikkat çekici oluyor. Bu da çevre temizliği bilincine olumlu katkı sağlayacaktır" dedi.

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'İzmitçe' uyarılar ilgi gördü'İzmitçe' uyarılar ilgi gördü'İzmitçe' uyarılar ilgi gördü'İzmitçe' uyarılar ilgi gördü

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