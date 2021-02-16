HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmitli berber müşteri bulamayınca kardan adamı tıraş etti

İzmitli berber müşteri bulamayınca kardan adamı tıraş etti

16.02.2021 16:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde hasretle beklediği kar yağışının gelmesini kutlamak isteyen berber, müşteri bulamayınca kardan adam yaparak tıraş etti.İzmitli berber, hasret kaldığı kar yağışının tadını kardan adamı tıraş ederek çıkardı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde hasretle beklediği kar yağışının gelmesini kutlamak isteyen berber, müşteri bulamayınca kardan adam yaparak tıraş etti.
İzmitli berber, hasret kaldığı kar yağışının tadını kardan adamı tıraş ederek çıkardı. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde berber dükkanı işleten Hakan Balcı, uzun süre kar yağmasını beklerken dün geceden itibaren yağan kar ile hasretini giderdi. Sabah erken saatlerde iş yerini açan Balcı, uzun süre beklemesine rağmen müşteri bulamayınca kardan adam yaparak tıraş etmeye başladı. Dükkanının önündeki sokakta kardan yaptığı kardan adamın baş kısmını önce saçlarla süsleyen Balcı, daha sonra saçlarını tıraş etti.

Müşteri yok fotoğraf çektiren çok
Kar hasretini kardan adamı tıraş ederek giderdiğini ifade eden Hakan Balcı, “Spontane gelişti. Arkadaşlarla beraber kardan adam yapalım dedik. Mesleğimizden dolayı dedik ki kendi kendimize bir de tıraş edelim hatıra olsun anı olsun diye. Aklımızda olmayan bir şey bir anda aklımıza gelince böyle bir şeyler yapmaya çalıştık. İnsanların çok dikkatini çekiyor, çok fotoğraf çekmeye gelen oldu. Sabahtan beri müşteri yok ama bunun için bayağı fotoğraf çekilmeye gelen var. İlk defa yaptım, her sene kardan adam yapardım ama hiç tıraş etmezdim onu bu sene çok beklediğimiz için kardan adamı bir tıraş edelim, hoş geldin yapalım dedik, öyle spontane gelişen bir şey yani. Karın gelmesini bekliyoruz her sene, bundan sonra gelin de yapacağız yanına inşallah" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı
Cemre havaya, suya ve toprağa ne zaman düşecek?Cemre havaya, suya ve toprağa ne zaman düşecek?
Swarm hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Swarm hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

BioNTech aşısı, tüm yaş gruplarında yüzde 94 etkili!

BioNTech aşısı, tüm yaş gruplarında yüzde 94 etkili!

Flaş: Dünyanın en büyük kaynağı Türkiye’de olabilir

Flaş: Dünyanın en büyük kaynağı Türkiye’de olabilir

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Yol açılamıyor! Araç kuyruğu 30 km'yi geçti

Yol açılamıyor! Araç kuyruğu 30 km'yi geçti

Canlı yayında yakalandı: Polis geldi, yayını kesin

Canlı yayında yakalandı: Polis geldi, yayını kesin

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Diğer Haberler

Kendisini mahkemeye veren şoförüne kurşun yağdırdı

Kendisini mahkemeye veren şoförüne kurşun yağdırdı

13 vatandaşımızı şehit eden teröristin kimliği belli oldu

13 vatandaşımızı şehit eden teröristin kimliği belli oldu

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nden Sincan Uygur Özerk Bölgesi açıklaması

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nden Sincan Uygur Özerk Bölgesi açıklaması

Doğan Cüceloğlu kimdir? Doğan Cüceloğlu neden öldü? Doğan Cüceloğlu nereli, kaç yaşındaydı, eşi kim?

Hayatını kaybeden psikolog Doğan Cüceloğlu kimdir?

İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı! Vali Yerlikaya'dan kar tatili açıklaması

İstanbul'da yüz yüze eğitime ara

Cemre düşme tarihleri 2021... Cemre düştü mü: Cemre havaya, suya ve toprağa ne zaman düşecek?

Cemre havaya, suya ve toprağa ne zaman düşecek?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.