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İZMİT'TE 19 MAYIS COŞKUSU - (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 10:18 | Son Güncelleme

İZMİT'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlanırken, Mehmet Erdem konseri ile kutlamalara katılanlar doyasıya eğlendi.

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlanırken, Mehmet Erdem konseri ile kutlamalara katılanlar doyasıya eğlendi.

İzmit Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak amacıyla kortej düzenledi. İzmit Belediyesi önünde başlayan kortej, Anıtpark'ta son buldu. Meşalelerin yakıldığı kortejde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları atıldı. Anıtpark'ta, Mehmet Erdem konser verdi. Kutlamalara katılan binlerce kişi Mehmet Erdem'in seslendirdiği şarkılara eşlik ederek, eğlendi.

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