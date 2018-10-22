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İzmit'te 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 14:13 | Son Güncelleme

İZMİT'te cadde üzerinde sürücüsünün dönüş yaptığı otomobile arkadan gelen başka otomobilin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

İzmit'te 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te cadde üzerinde sürücüsünün dönüş yaptığı otomobile arkadan gelen başka otomobilin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, İzmit Körfez Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Kartepe yönüne giden Müsamettin Altın (74), yönetimindeki 41 N 8869 plakalı otomobille cadde üzerinde U dönüşü yapmak istedi. Ancak Altın'ın otomobiline, arkadan gelen Hakan Öztürk'ün kullandığı 34 ZD 3318 plakalı otomobil çarptı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi otomobilinin içerisinde sıkışan Müsamettin Altın'ı araçtan çıkarırken, 112 Acil ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Kazada yaralanan iki araçtaki Müsamettin Altın, Hakan Öztürk, Behiye Öztürk, Şeymanur Tortumlu ve İrem Kaya Kocaeli Devlet Hastanesi ve İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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İzmit'te 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralıİzmit'te 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralıİzmit'te 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralıİzmit'te 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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