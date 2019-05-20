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İzmit'te 600 kişi aynı anda atabarı oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 08:19 | Son Güncelleme

İZMİT'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Halk Oyuncuları Birliği Platformu işbirliğinde 600 kişi aynı anda atabarı oynadı.

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Halk Oyuncuları Birliği Platformu işbirliğinde 600 kişi aynı anda atabarı oynadı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyuncuları Birliği Platformu'nun ortak projesi ile Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılını kutlamak amacıyla Türkiye'nin 81 ili ve 18 ülkede aynı anda 'Dünya Atabarı Oynuyor' projesi hayata geçirildi. İzmit Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen proje kapsamında 600 kişi aynı anda atabarı oynadı. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için de başvuru yapılan proje saat 19.19'da başladı.

Düzenledikleri etkinlik hakkında bilgi veren Kocaeli Artvin Batum Havalisi Dernekleri Federasyonu (KARBAFED) Başkanı Mikail Kalyoncu, "Burada gerçekleştirdiğimiz proje Türkiye'nin ilk projesi. Atabarı her ne kadar Artvin ilimize aitse de, artık bu proje ile tüm ülkemize ait bir proje olmuş oldu. Kültür Bakanlığımıza ve arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Şu anda bu alanda 600 kişi atabarı oynadı" dedi.

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