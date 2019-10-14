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İzmit’te 8 araç birbirine girdi: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 12:22 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla ve yaralanmadan atlatanlar ise büyük panik yaşadı.
Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı Sanayi kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 JZ 3695 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapmak için yolun sol şeridinde arka arkaya bekleyen 6 araca çarptı. Sürücüsü öğrenilemeyen 41 FC 346 plakalı otomobil de duramayarak kazaya karışan araçlara arkadan çarptı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralananlar hastanelere kaldırıldı
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yaralıları ambulanslara taşıdı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kazayı küçük sıyrıklarla ve yaralanmadan atlatan vatandaşlar ise büyük panik yaşadı. Kaza yerinde bulunan bir kadın da gözyaşlarına hakim olamadı.
Kaza anını anlatan Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı, “Araçlar kırmızı ışıkta beklerken, köprüden aşağı gelen bir ağabeyimiz en arkadaki araca çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Bu köprüden aşağı inerken araçlar çok hızlı iniyor. Herhangi bir önleyici bir levha ve yer işareti de yok. İnsanlar bunu geç fark ediyorlar. Geç fark edince kaza oluyor, bunun da önüne geçilemiyor” dedi.

Araçlar çekicilerle kaldırıldı
Kaza sebebi ile yolun Gölcük istikametinin 2 şeridi trafiğe kapandı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından, yoğunluğun oluştuğu yolda trafik tekrar normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki... Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki...
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