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İzmit'te acemi kasaplar hastaneleri doldurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 11:22 | Son Güncelleme

İZMİT'te, kurban kesimi sırasında hayvanların darbeleri ve bıçakla yaralanan acemi kasaplar, hastanelerde tedavi gördü.

İzmit'te acemi kasaplar hastaneleri doldurdu

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, kurban kesimi sırasında hayvanların darbeleri ve bıçakla yaralanan acemi kasaplar, hastanelerde tedavi gördü.
Kurban Bayramı'nın ilk gününde aldıkları kurbanlıkları kesmek isteyenler, kesim yerlerini doldurdu. Kesim yerlerinde, hayvanları kesmeye çalışan kişilerden birkaçı, kurbanlıklarının darbeleri ve bıçakla yaralandı. Bıçakla ellerini, kollarını ve bacaklarını kesenler kendi imkanlarıyla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne geldi. Yaralılarının büyük çoğunluğu yapılan müdahalelerin ardından taburcu edilirken, bazıları ise müşahede altına alındı. Kurban keserken yaralananlar hastane çıkışında bundan böyle daha dikkatli olacaklarını söyledi.

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