HABER

İzmit'te afiş tartışması

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.01.2019 23:52 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, kentte kiraladığı binanın duvarına, üzerinde fotoğrafı bulunan dev seçim afişi astırdı.

İzmit'te afiş tartışması

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, kentte kiraladığı binanın duvarına, üzerinde fotoğrafı bulunan dev seçim afişi astırdı. İzmit Kaymakamlığı'ndan gelen 'Seçim yasaklarına uymuyor' uyarısı üzerine CHP'liler afişin üzerine beyaz branda çekerek 'Bu alan Fatma Kaplan Hürriyet tarafından Mart'ın sonuna kadar kiralanmıştır' yazısı astı. Afiş gece indirilmek istenince Hürriyet, vincin sepetine çıkarak kendi afişinin üzerini beyaz branda ile kapattı.
CHP Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, 25 Ocak Cuma günü kentteki bir binanın duvarını kiralayarak, üzerine 'Gülümse İzmit Hürriyet geliyor' yazılı kendi fotoğrafının da bulunduğu dev seçim afişini astırdı. Önceki gece İzmit Kaymakamlığı'ndan Hürriyet'e afiş için 'Seçim yasaklarına uymuyor' yazısı gönderildi. Bunun üzerine Fatma Kaplan Hürriyet, afişi kaldırtıp, yerine, 'Bu alan Fatma Kaplan Hürriyet tarafından Mart'ın sonuna kadar kiralanmıştır' yazısı astırdı. Dün gece 02.00 sıralarında binaya gelen polis ekipleri, İzmit Kaymakamlığı'ndan İzmit Belediyesi'ne gönderilen talimat doğrultusunda yazının kaldırılması gerektiğini söyledi. Seçim propagandası serbestliğinin 21 Mart'ta başlayacağı belirtildi.
Gelişmeyi duyup bina önüne gelen Fatma Kaplan Hürriyet ve CHP yetkilileri, yazıda herhangi bir siyasi mesaj bulunmadığını ve dolayısıyla seçim yasaklarını ihlal etmediğini savundu. Yaklaşık 2 saat süren görüşmelerin ardından Hürriyet, binanın önüne gelen vincin sepetine çıkarak afişin üzerindeki yazıyı beyaz branda ile kapattı. Ekipler de yazının branda ile kapatılmasının ardından tutanak tutarak ayrıldı.
Olayı kendi sosyal medya hesabı üzerinden de duyuran Fatma Kaplan Hürriyet, "Gecenin bir saati, üzerinde hiçbir siyasi işaret bulunmayan afişimizi hukuksuz bir şekilde indirmeye kalktılar. Kimseye boyun eğmeyeceğiz. Bizzat vincin üzerine çıkarak afişimizin üzerini beyaz brandayla kapattım. Öyle ya da böyle. MartınSonuBahar" paylaşımında bulundu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Hürriyet, baskı ile karşı karşıya kaldıklarını savunarak, "Her zamanki baskı ve kayırmacılıkla, kutuplaştırma ve kavga politikasıyla karşı karşıyayız. Cuma günü astığımız afişimize birileri dayanamadı ve itirazlar, şikayetlerle gece yarısı operasyonuyla kaldırmaya kalktılar. Biz onlara gerek duymadan, bu alanın bize ait olduğunu, şahsım tarafından kiralanmış olduğunu belirttik. Burası özel şirket tarafından kiralanan bir alandır. Biz toplumu germemek ve seçim kampanyamızı kavgalar üzerine kurmamak adına gereğini yaptık ve 'Bu alan Fatma Kaplan Hürriyet tarafından kiralanmıştır' şeklinde beyaz bir branda gerdik. Ben Kocaeli Milletvekiliyim. Aynı zamanda TBMM Başkanlık Divanı Üyesiyim ve ismimi de birçok yere asmakta da hakkım var. Ama bu afişe bile, aslında afiş bile değil artık; sadece bir ibare. Buna bile tahammül edemediler" dedi.

FOTOĞRAFLI

İzmit'te afiş tartışmasıİzmit'te afiş tartışmasıİzmit'te afiş tartışmasıİzmit'te afiş tartışması

Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler
TİKA, 59 ülkedeki 61 ofisi ile Ankara’da buluştuTİKA, 59 ülkedeki 61 ofisi ile Ankara’da buluştu
Liderleri yaralanan Sarı Yelekliler’den ayaklanma çağrısıLiderleri yaralanan Sarı Yelekliler’den ayaklanma çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

En özel görüntüler yayınlandı

En özel görüntüler yayınlandı

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Melih Gökçek'ten Abdulkadir Selvi'ye çok sert sözler: Utanmıyor musun?

Melih Gökçek'ten Abdulkadir Selvi'ye çok sert sözler

Erdoğan'dan Suriyeli sığınmacılarla ilgili önemli açıklama

Erdoğan'dan Suriyeli sığınmacılarla ilgili önemli açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu istifa kararından vazgeçti

Kaftancıoğlu istifa kararından vazgeçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.