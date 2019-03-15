İzmit'te atık kağıt toplayanların çadırları kaldırıldı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) - İZMİT'te, atık kağıt toplayanların boş araziye kurdukları çadırlar, bölgede yaşayanların şikayetleri üzerine kaldırıldı.

İzmit Sanayi Mahallesi Gökmavi Sokak ile Mucize Sokak'ın kesiştiği noktada bulunan boş araziye kağıt toplayan kişiler 14 çadır kurdu. Topladıkları kağıt ve hurdaları biriktirerek, çadırlarda yaşayanlarla ilgili bölge sakinleri şikayette bulundu. Bunun üzerine İzmit Belediyesi zabıta ekipleri, buradakileri uyarıp, çadırları kaldırmaları için 15 gün süre verdi. Sürenin dolması üzerine bugün bölgeye zabıta ve polis ekipleri gitti. Zabıtanın uyarısının ardından burada yaşayan yaklaşık 100 kişi, çadırları kaldırmaya başladı. Zabıta memurları ile direnenler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Atık kağıt toplayıcıları çadırları ve eşyalarını kamyonetlere yükleyerek bölgeden ayrıldı.

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