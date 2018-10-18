İzmit'te avukatı ofisinde bıçaklayan zanlı yakalandı

Selda Hatun TAN- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, avukat Hüseyin Fener'i ofisinde bıçakla yaralayan Süleyman A., polisin takibi sonucu yakalandı.
Kocaeli Barosu'nun bulunduğu iş merkezinde 8 Ekim günü meydana gelen olayda, büroya gelen Süleyman A., avukat Hüseyin Fener'i kolundan ve karın bölgesinden bıçakladı. Avukat Fener, bürosundan ayrılıp, binanın dışına çıkarak kaçarken, saldırganın kendisini takip ettiğini fark etti. Bunun üzerine avukat Fener, belinden tabancasını çıkararak, art arda ateş etti, saldırgandan kurtulmayı başardı. Olay anında kurşunlardan bazıları, park halindeki araçların da camına isabet etti. Kaçan Süleyman A., izini kaybettirdi.
Her yerde aranan Süleyman A., bugün İzmit ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından kent merkezinde yakalanıp, gözaltına alındı.
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