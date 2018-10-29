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İzmit'te binlerce kişi fener alayında yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 23:04 | Son Güncelleme

İZMİT'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Fener Alayı yürüyüşü düzenlendi.

Alişan KOYUNCU- Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Fener Alayı yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşün sonunda Kolpa grubu ve Fettah Can konser verdi.

Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıldönümü nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Yürüyüş yolunda fener alayı düzenlendi. Yürüyüşe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve binlerce kişi katıldı. Merkez Bankası önünden başlayan yürüyüş Milli İrade Meydanı'nda sona erdi. Yol boyunca motosikletli ve yaya olarak iki grup halinde yürüyenler, pankart ve bayrak açarak günün anlam ve önemine ait şarkılar söyledi. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşün sonunda Milli İrade Meydanı'nda Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivalinde Kolpa grubu ve Fettah Can konser verdi. Konsere katılan binlerce kişi şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Sevilen parçalarını hayranları için söyleyen şarkıcılar büyük beğeni topladı.

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