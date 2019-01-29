İzmit'te cezaevi firarisi yakalandı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, hakkında 'hırsızlık' suçundan 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, cezaevi firarisi Samet K. (27), polis ekiplerince yakalandı.
İzmit Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, hakkında çeşitli hırsızlık suçlarından 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Kandıra T Tipi Yarı Açık Cezaevi'nden firar ettiği öğrenilen Samet K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Samet K.'nin Gültepe Mahallesi'ndeki evde olduğu belirlendi. Eve baskın düzenleyen ekipler, Samet K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Samet K., cezaevine gönderildi.
FOTOĞRAFLI
Canlı yayında flaş Sarıgül iddiası! 'Tarih belli oldu' deyip...
'5 bin asker Kolombiya'ya' notu olay yarattı!
Böylesi ilk kez oldu! 'Unutulmaz bir düğün istedim' deyip...
Maduro'dan zehir zemberek sözler!
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
İYİ Parti milletvekili istifa etti!
MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!
Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum