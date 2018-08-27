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İzmit'te çıkan yangında, 10 kişi dumandan etkilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 13:15 | Son Güncelleme

İZMİT'te, 4 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, 4 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın sırasında içeride mahsur kalan apartman sakinlerini itfaiye kurtarırken, dumandan etkilenen 10 kişi hastanelere kaldırıldı.

Tepecik Mahallesi İnönü Caddesi Limonluk Geçidi'nde 4 katlı bir apartmanın üst katında yangın çıktı. K.C.İ.'ye ait evin yatak odasında bilinmeyen nedenle çıkan nedeniyle hep dairenin bulunduğu binayı, hem de yandaki 7 katlı apartmanı dumanlar kapladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerin sevk edildi. Aralarında çocukların da bulunduğu apartman sakinleri, yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, mahsur kalanları da yangın merdivenleri ile kurtardı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 2'si çocuk, 10 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Apartman sakinlerinden Güzin Tuncay, " Bir anda evin içerisini dumanlar kapladı. Ne yapacağımızı şaşırdık. İtfaiye gelip yangını söndürerek bizleri kurtardı" dedi.

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