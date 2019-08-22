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İzmit’te çökme tehlikesi bulunan 2 bina tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 23:34 | Son Güncelleme

İZMİT’te etkili olan yoğun yağışlar sonrasında toprak kaymasının yaşandığı 2 bina, çökme tehlikesi nedeniyle tahliye edildi.

İzmit’te çökme tehlikesi bulunan 2 bina tahliye edildi

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İZMİT’te etkili olan yoğun yağışlar sonrasında toprak kaymasının yaşandığı 2 bina, çökme tehlikesi nedeniyle tahliye edildi. Binalarda oturanlar değerli eşyaları alarak evlerini tahliye etti.
İzmit'te son günlerde etkili olan yağmur nedeniyle akşam saatlerinde Cedit Mahallesi Eski Hastane Sokak üzerinde bulunan 5 katlı 16 daireli Karadenizliler Apartmanı ile Maslak Sokak üzerinde bulunan 4 katlı 8 daireli apartmanın zemininde toprak kaymasını yaşandığını fark edildi. Apartman sakinleri durumu polis, itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, toprak kaymasının yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından olası bir yıkılma tehlikesine karşı iki binada oturanların tahliye edilmesi kararı verildi. Bunun üzerine 24 dairede oturan vatandaşlar değerli eşyalarını alarak binaları tahliye etti. Vatandaşlar akraba ve yakınlarının evlerine gitti. Yapılan tahliye işleminin ardından iki bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi.
Toprak kaymasının yaşandığı Karadenizliler Apartmanı’nda yaşayan Mehmet Baştürk akşam saatlerinde binanın arkasında bir toprak kayması yaşandığını belirterek, "Son günlerde yağan şiddetli yağmurlardan dolayı arka bahçede toprak kayması yaşandı. Çok fazla yağmur yağdı, zaten bu binalar hasarlı binalardı, yan bina yapılırken de kepçe darbeleri binayı yerinden oynattı. Kuvvetli yağmurlarla da toprak yerinden oynayınca toprak yavaş yavaş kaydı. Belediye ekipleri anons yaparak evi olmayanları misafirhanede ağırlayabileceklerini söyledi. Bizler de başımızın çaresine bakacağız bu akşam çocuğumun evinde kalacağım. Binalarda oturanlar yakınlarının evlerine geçtiler." dedi.

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İzmit’te çökme tehlikesi bulunan 2 bina tahliye edildiİzmit’te çökme tehlikesi bulunan 2 bina tahliye edildiİzmit’te çökme tehlikesi bulunan 2 bina tahliye edildiİzmit’te çökme tehlikesi bulunan 2 bina tahliye edildi

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