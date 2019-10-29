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İzmit’te Cumhuriyet Bayramı kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 12:52 | Son Güncelleme

İZMİT'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Alişan KOYUNCU- Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. Kutlamalarda, Pençe-3 Harekatı’nda Teğmen Kamuran Ablak ve Barış Pınarı Harekatı'nda Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun şehit olması nedeniyle halk oyunları gösterileri ve müzik dinletileri iptal edildi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sabah saatlerinde Kocaeli Valiliği yanında bulunan tören alanında yapıldı. Törene Vali Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Törende yapılması planlanan müzik dinletileri ve halk oyunları gösterileri Pençe-3 Harekatı'nda Teğmen Kamuran Ablak ve Barış Pınarı Harekatı'nda Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun'un şehit olması nedeniyle iptal oldu.
Vali Hüseyin Aksoy yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetin ilanı, Anadolu'daki milli hakimiyet ve istiklal mücadelesinin askeri ve siyasi aşamalarda kazanılmasını ve demokratik prensiplere göre kurulan yeni devletin bu istikamette gelişimini ifade etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, çağın gereklerini ve halkının ihtiyaçlarını dikkate alan genç bir devlet olarak 96 yıl önce bugün tarih sahnesindeki saygın yerini almıştır. Bu vesileyle hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti ülke güvenliğini sağlamak sınırlarının güneyinde bir terör koridoru oluşmasını engellemek, milli güvenliğini tehdit eden teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Suriye’nin kuzeyine 9 Ekim tarihinde Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Bu harekatta yaşamını yitiren dün defnettiğimiz şehidimiz Tahsin Sarıtosun ve bugün Pençe-3 Harekatı kapsamında şehit olan Teğmen Kamuran Ablak başta olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum" dedi.
Tören sırasında askeri helikopterlerin, tören alanı üzerinden alçak uçuş yaparak, alandakileri selamlaması büyük beğeni topladı. Tören askeri birliklerin ve öğrencilerin geçişiyle son buldu.

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