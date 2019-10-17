İzmit'te eski eşini öldüren şüpheli adliyede (2)

TUTUKLANDI\n\u0130zmit'te, bo\u015fand\u0131\u011f\u0131 Ay\u015fe Acar'\u0131 do\u011fal gaz da\u011f\u0131t\u0131m \u015firketinin i\u00e7inde tabancayla ba\u015f\u0131ndan vurarak, \u00f6ld\u00fcren Kerem Tu\u011fral, sevk edildi\u011fi adliyede \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutukland\u0131. Beyin geli\u015fimine \u00f6yle bir etkisi var ki...Trakt\u00f6r koltu\u011funda cinayete tutuklamaAnadolu'nun en b\u00fcy\u00fck kitap fuar\u0131 Kahramanmara\u015f'ta a\u00e7\u0131ld\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum