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İzmit'te film gibi senaryo ile gasp

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 12:43 | Son Güncelleme

İZMİT'te, internet üzerinden para karşılığı ilişki için anlaştığı kadının evine giden H.S.'ye film gibi bir senaryo ile tuzak kuruldu.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, internet üzerinden para karşılığı ilişki için anlaştığı kadının evine giden H.S.'ye film gibi bir senaryo ile tuzak kuruldu. Eve baskın düzenleyerek genç kadının ağabeyi olduğunu söyleyen 3 kişi, H.S.'nin üzerindeki para ve kredi kartlarını gasbetti. Olayla ilgili 2'si çocuk, 5 kişi gözaltına alındı. Olay, 26 Şubat Salı günü İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. H.S., internet üzerinden Defne S. adını kullanan kadınla para karşılığı ilişki için anlaştı. Verilen adresteki eve giden H.S., 2 kadın tarafından karşılandı. H.S. ve kadınlar salona geçip sohbet etmeye başladı. Bu sırada içeri giren ve kadınların ağabeyleri olduklarını söyleyen 3 kişi, H.S.'ye saldırdı. H.S.'yi tabanca ve bıçakla tehdit eden saldırganlar, üzerindeki 550 TL'yi ve kredi kartlarını aldı. H.S.'ye evde kendilerini beklemesini söyleyen gaspçılar, yakındaki ATM'ye giderek kredi kartlarından toplam 5 bin TL para çekip döndü. Gaspçılar daha sonra H.S.'nin gitmesine izin verdi. Evden çıkan H.S.'nin şikayetçi olmasının ardından araştırma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen 2'si 18 yaşından küçük, 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda olayda kullanılan tabanca ve bıçak da ele geçirildi. Şüphelilerden yaşı 18'den küçük olan K.E. isimli kız ve N.G. adlı erkek, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, Defne S. adını kullanan F.Ç. (24) ve kendilerini kadının ağabeyleri diye tanıtan M.Ç. (20) ile K.E. (22), Kocaeli İl Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi. Şüpheliler polise verdikleri ifadelerinde, paraları olmadığı için bu olayı gerçekleştirdiklerini söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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