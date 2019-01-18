İzmit'te fuhuş operasyonu: 7 gözaltı (2)

1 K\u0130\u015e\u0130 TUTUKLANDI\n\u0130zmit'te yap\u0131lan fuhu\u015f operasyonunda Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'nde al\u0131nan ifadelerinin ard\u0131ndan Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen B.G. tutuklan\u0131rken, B.D. adli kontrolle serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131.D\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc fast food zincirinde kola ve patates skandal\u0131Otomobil, cezaevi nakil arac\u0131na \u00e7arpt\u0131:\u00a04'\u00fc asker 5 ki\u015fi yaraland\u0131Baro Ba\u015fkan\u0131 Ye\u015filbo\u011faz: '\u0130yi hal indirimi' kad\u0131n cinayetlerini me\u015frula\u015ft\u0131r\u0131yor
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