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İzmit'te fuhuş operasyonu: 7 gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.01.2019 18:29 | Son Güncelleme

1 KİŞİ TUTUKLANDI İzmit'te yapılan fuhuş operasyonunda Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen B.G.

1 KİŞİ TUTUKLANDI
İzmit'te yapılan fuhuş operasyonunda Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen B.G. tutuklanırken, B.D. adli kontrolle serbest bırakıldı.

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