İzmit'te genç sinemacılar yetişecek

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, İzmit Belediyesi tarafından açılacak "Bilgisayar Sanatları ve Sinema Akademisi"nde gösteri sanatları alanında donanımlı bireylerin yetiştirilmesi hedefleniyor.
Akademide 6 Ekim'de başlayacak ve "senaryo yazarlığı", "yönetmenlik", "sanat yönetmenliği", "kurgu teknikleri" ve "oyunculuk" bölümlerinin bulunduğu akademiye öğrenciler mülakatla girebilecek.
Öğrencilere teorik ve pratik eğitim verilecek akademiye 17 Eylül'den itibaren başvuru yapılabilecek.
İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, akademinin İzmit'te bir restoranda düzenlenen tanıtım toplantısında, "İzmit'te Sanat Var" sloganıyla yola çıktıklarını ve bu çerçevede sanata önem vererek projeler geliştirdiklerini söyledi.
Doğan, bu tarz akademilerin Türkiye genelinde yaygınlaşması gerektiğini dile getirerek, sinema sanatına ve buna bağlı diğer sanatsal bölümlere ilgi duyan gençleri yönlendirme konusunda akademinin faydalı olacağını belirtti.
Bu akademiyle bilişim teknolojisindeki imkanların da kullanılarak sinema sanatının gelişimine katkı sağlanacağını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:
"Şehrimiz bir açık hava platosu gibi. Sanatsever bir halk ve sanatı destekleyen belediyeler olarak, bu bizim için önemli bir fırsat. Bu fırsatı uzun zamandır kullanmaya çalışıyoruz. Bilgisayar Sanatları ve Sinema Akademisi bunlardan bir tanesi. Bu şehirde, sinema ve sinema yönetiminden ilgi duyan gençlerimizi akademiye bekliyoruz. Ülkemizin tanınmış yönetmenlerinin, sinema alanındaki kişilerin gelip ders verip eğitim yapabileceği, gençleri yetiştirebileceği bir çalışma. Bu işin önemli ilk adımı. İkinci adımı da bunun kalıcı bir binada tam bir akademi formasyonunda yapılmasıdır. Hem şehrin insanlarına hem de ülkeye katkı sağlayan bir şekilde hayata geçirmenin huzurunu yaşıyorum."
Toplantıya, Başkan Doğan'ın yanı sıra akademide eğitim verecek yönetmen Ayhan Özen, görüntü yönetmeni Ömer Yılmaz ve oyuncu Derda Yasir Yenal da katıldı.
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