İzmit'te halk otobüsü devrildi: 6 yaralı- Yeniden

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT’te, arızalanan halk otobüsünü rampada durdurup araçtan inen sürücüsünün, el frenini çekmeyi unuttuğu otobüs, geri hareket ettikten sonra devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı. Halk otobüsünün altında kalan genç kız itfaiye ekibince kurtarıldı.

Kaza saat 16.30 sıralarında, İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Sezgin Şimşek yönetimindeki 41 BR 262 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünde arıza meydana geldi. İddiaya göre sürücü Şimşek, el frenini çekmeden arızayı gidermek için otobüsten indi. Bu sırada içerisinde yolcuların bulunduğu otobüs, rampa aşağı geri giderek, yol kenarındaki yangın vanasını ardından da elektrik direğini yıkıp devrildi.

Yolda bulunan genç kız, devrilen otobüsün altında kaldı. Kazayı görenler 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen trafik ekipleri yolu ulaşıma kesti. İtfaiye kaza kırım ekibi yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu genç kızı otobüsün altından çıkardı. Yaralanan 6 kişi, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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