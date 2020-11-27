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İzmit’te halk otobüsünün çarptığı genç yaralandı

27.11.2020 15:22 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde görme engelli babası ile gezen genç, yaya geçidine yakın yerden karşıya geçmek isterken özel hak otobüsünün çarpması sonucu yaralandı.Kaza öğlen saatlerinde İzmit Ömerağa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde görme engelli babası ile gezen genç, yaya geçidine yakın yerden karşıya geçmek isterken özel hak otobüsünün çarpması sonucu yaralandı.
Kaza öğlen saatlerinde İzmit Ömerağa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre görme engelli babası Asım Eren ile Fethiye Caddesi’nden İnönü Caddesi’ne çıktığı sırada yaya geçidine yakın bir yerden yolun karşısına geçmek istedi. Bir anlık dalgınlık ile yola inen Onur Eren, seyir halinde olan Emre Ü. idaresindeki 41 J 0174 plakalı özel halk otobüsünün çarpması sonucu yüzünden yaralanarak yere yığıldı. Oğlunun kaza yaptığını duyan baba şoka girerken, kazayı görenler ise yardıma koşarak durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Onur Eren, ambulansa alınarak Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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