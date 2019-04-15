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İzmit'te ikinci kadın belediye başkanı dönemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 17:54 | Son Güncelleme

 İZMİT Belediyesi eski Başkanı Leyla Atakan'ın ardından İzmit Belediye Başkanlığı'nı kazanan ikinci kadın olan CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet, mazbatasını alarak, görevine başladı.

İzmit'te ikinci kadın belediye başkanı dönemi

Ergün AYAZ- Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT Belediyesi eski Başkanı Leyla Atakan'ın ardından İzmit Belediye Başkanlığı'nı kazanan ikinci kadın olan CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet, mazbatasını alarak, görevine başladı.
İzmit'te 1968 yılında Belediye Başkanı seçilen Leyla Atakan'ın ardından İzmit'te ikinci kadın belediye başkanı, CHP'den yerel seçimde aday gösterilen Fatma Kaplan Hürriyet oldu. Hürriyet, ilçede 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili itirazların sonuçlanmasının ardından bugün mazbatasını aldı. Başkan Hürriyet, Yürüyüş Yolu'nda yürüyerek, İzmit Belediyesi'ne geldi. Fatma Kaplan Hürriyet, görevi İzmit Belediye eski Başkanı AK Parti'li Nevzat Doğan'dan devraldı. Doğan, Hürriyet'e görevinde başarılar diledi. Hürriyet ise Doğan'ı belediye binası kapısına kadar uğurladı.
Belediye binası önünde toplananlara seslenen Başkan Hürriyet, "15 yıl sonra umutlara derman olmak, bu kadar insanın umudunu boşa çıkarmamış olmak; benim için onurdur, şereftir. Bu yolda bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. İnanarak yola çıktık ve başardık. İnanın bana 'Bu seçimi biz kazanacağız' demiştik. 'Ne olursa olsun bu seçimin sonu zafer olacak' demiştim. Bugün buradayız. Kimseye sataşmadık, kimseyle uğraşmadık. Biz daha iyi bir İzmit hayali kurduk, sizlerle birlikte tüm halkımızla birlikte. Bu İzmit'i daha iyi nasıl bir hale getiririz, kendimize bunu dert ettik. Her zaman hoşgörü ve nezaket dilini kullandık. Bundan sonra da herkesin başkanı olarak belediyenin kapısı tüm İzmitlilere, tüm Kocaelilere açık olacak" dedi.

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