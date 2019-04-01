İzmit’te kutlama

Resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 46 oy alarak İzmit Belediye Başkanlığını kazanan Millet İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, zaferini kendisini kent meydanında meşalerle karşılayan vatandaşlarla kutladı.

İzmit Belediye başkanlığı yarışında resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, yüzde 46 oy alarak seçildi. Sandıkların açılmaya başlaması ile sonuçları İzmit Seçim Kurulu’ndan takip eden Hürriyet’in başkanlığı kazanması sonrasında yüzlerce vatandaş, kent meydanına çıkarak seçim sonuçlarını kutladı. Kendisini meydanda bekleyen vatandaşlar ile buluşan Başkan Hürriyet, İzmitlilere seslenerek kendisine oy verip vermeyen herkese teşekkür etti.

“Bu birliğimizin başarısı, hepimizin başarısıdır”

Seçim sonuçlarını meşale ve havai fişeklerle kutlayan vatandaşlara İzmit için çalışacaklarını söyleyen Hürriyet, “Bu, hepimizin, yürek yüreğe, birlik ve beraberliğimizin başarısı olarak görüyorum bunu. Bu İzmit sevdamızın başarısıdır. Bu birliğimizin başarısı, hepimizin başarısıdır. Biz İzmit’i seviyoruz, İzmit de bizi seviyor. Sevdiğini de sandıklarda gösterdi. Demiştim ki ‘Rahmetli Leyla Atakan’dan sonra bu kente bir kadın eli değecek o da ben olacağım.’ Bizim gönül birliği yaptığımız, ittifak partimiz olan İYİ Parti’nin teşkilat mensuplarına, il başkanlarına, bütün mensuplarına saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Çünkü memleket sevdası için bir araya geldik. Çıkarsız, yalansız, riyakarsız bu işi hep birlikte başardık. Bu zafer hepimizin, bu zaferi hep birlikte kutlayacağız” dedi.