İzmit'te kuvvetli rüzgarda binanın çatısı uçtu

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle uçan 3 katlı bir binanın çatısı, yan taraftaki binanın üzerine düştü.

Olay, sabah saatlerinde Cedit Mahallesi Tepeli Sokak'ta meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle boş olan 3 katlı bir binanın çatısı uçtu. Çatı, yan taraftaki binanın üzerine devrildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. İki binanın çatısında hasar meydana gelirken, enkazın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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