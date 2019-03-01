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İzmit’te lideri kadın olan fuhuş çetesi çökertildi: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 11:47 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yurt dışından iş vaadiyle kandırarak getirdikleri kadınlara fuhuş yaptıran ve liderliğini Azeri uyruklu bir kadının yaptığı 9 kişilik çete, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi.Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İzmit’te fuhuş yaptıran şahısları takibe aldı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yurt dışından iş vaadiyle kandırarak getirdikleri kadınlara fuhuş yaptıran ve liderliğini Azeri uyruklu bir kadının yaptığı 9 kişilik çete, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İzmit’te fuhuş yaptıran şahısları takibe aldı. Çok sayıda adreste 1 aylık takibin ardından fuhuş yapıldığını belirleyen ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yurt dışından iş vaadi ile kandırarak getirdikleri yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı tespit edilen ve liderliğini Azeri S.M. adlı kadının yaptığı 9 kişilik fuhuş çetesi gözaltına alındı. İşlemleri için emniyete götürülen çete lideri S.M. ile T.N., S.A., F.D.S., M.A.E., Y.K., R.E., N.T. ve M.G.’nin sorgularında fuhuş için gizli bir sohbet programı kullandıkları öğrenildi. Birbirlerine “dayı, abla ve fedai” diye hitap eden çete üyelerinin gizli sohbet programında fuhuş pazarlığı yaptıkları kişilere “Yeni araçlar geldi” diyerek kadınları pazarladıkları tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 9 kişi Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Operasyonda yurt dışından iş vaadi ile getirilerek fuhşa sürüklendiği belirlenen 10 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edildi.

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