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İzmit’te otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

11.12.2020 12:51 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi Akasyalar Caddesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi Akasyalar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Türk Kızılay’a ait Barış K. idaresindeki 06 FN 1732 plakalı Ford marka otomobil, eşi İclal Yeşilbaş ile caddenin karşısına geçmek isteyen 75 yaşındaki Cavit Yeşilbaş’a çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan yaşlı adam kanlar içinde yere yığıldı. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Cavit Yeşilbaş, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yeşilbaş’ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından otomobil sürücüsü Barış K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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