İzmit'te sağanak etkili oldu

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Zemin katlarda bulunan bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İzmit'te öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak, günlük yaşamı felç etti. Kısa süre dolu yağışı da etkili olurken, bazı yollar sularla kaplandı. Sürücüler sularla kaplanan yollarda güçlükle ilerledi. Yağmur yağışı nedeniyle D-100 Karayolu'nda ulaşım yavaşladı. İSU ve itfaiye ekipleri suyla kaplanan yollarda çalışma yaptı. Yağmur yağışı nedeniyle zemin ve bodrum katlarda bulunan bazı iş yerlerini su bastı. Esnaf içeriye dolan suları temizledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar saçakların altında yağmurun dinmesini bekledi.

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