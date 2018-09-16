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İzmit'te sağanak yağış hayatı felç etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 17:41 | Son Güncelleme

İzmit'te aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

İzmit'te aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Zemin katlarda bulunan bazı iş yerlerini su bastı.

İzmit'te öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış etkili oldu. Kısa süre dolu da yağarken, yağış nedeniyle bazı yollar sularla kaplandı. Sürücüler sularla kaplanan yollarda güçlükle ilerledi. Yağış nedeniyle D-100 Karayolu'nda ulaşım yavaşladı. İSU ve itfaiye ekipleri suyla kaplanan yollarda çalışma yaptı. Yağış nedeniyle zemin ve bodrum katlarda bulunan bazı iş yerlerini su bastı. Esnaflar içeriye dolan suları temizledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar saçakların altında yağmurun dinmesini bekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Vatandaşların yağmurdan kaçması
-Rögar kapaklarında su fışkırması
-Suyla dolan yollar
-Esnafın dükkanlarından su tahliyesi
-Detay
HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli)

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