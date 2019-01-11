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İzmit'te sobadan zehirlenen gelin ile kayınvalidesi, hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.01.2019 09:37 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, evde  uyudukları sırada sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Belgin Çımagil (44) ile kayınvalidesi Aysel Çımagil, tedaviye alındı.

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, evde uyudukları sırada sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Belgin Çımagil (44) ile kayınvalidesi Aysel Çımagil, tedaviye alındı.

İzmit Kuruçeşme Yeni Mahalle Senem Sokak'ta oturan Belgin Çımagil ile kayınvalidesi Aysel Çımagil, gece evlerinde uyudukları sırada sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Belgin Çımagil'i arayan ancak ulaşamayan yakınları eve geldi. Yakınları, Belgin ve Aysel Çımagil'i baygın halde görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Yakınlarının yüzünü yıkamasıyla kendine biraz olsun gelen Belgin Çımagil, bir yakını tarafından sırtına alınarak ambulansa taşındı. Baygın haldeki Aysel Çımagil ise sedyeye alınarak ambulansa taşındı. Belgin Çımagil Kocaeli Devlet Hastanesi'ne, Aysel Çımagil ise İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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