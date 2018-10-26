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İzmit'te TEM otoyolu'nda 10 araçlı zincirleme kaza

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 20:11 | Son Güncelleme

İZMİT'te, TEM Otoyolu'nda 2 TIR, 1 kamyon, 1 midibüs, 6 otomobil olmak üzere 10 aracın çarpıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İZMİT'te, TEM Otoyolu'nda 2 TIR, 1 kamyon, 1 midibüs, 6 otomobil olmak üzere 10 aracın çarpıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, ekipler yaralılara müdahale etti. Kaza saat 19.30 sıralarında, TEM Otoyolu Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan 2 TIR, 1 midibüs, 1 kamyon ve 6 otomobil olmak üzere 10 araç çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 14 kişiye 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. İstanbul istikametinin ulaşıma kapanması nedeniyle araçlar İzmit Doğu gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirildi. Kazanın olduğu bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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