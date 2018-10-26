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İzmit'te TEM yolunda 10 araçlı zincirleme kaza (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 20:33 | Son Güncelleme

İZMİT'te, TEM yolunda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, TEM yolunda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı. İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Kaza saat 19.30 sıralarında, TEM yolunda Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden 2 TIR, 1 midibüs, 1 kamyon ve 6 otomobil olmak üzere toplam 10 araç çarpıştı. Kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 14 kişiye 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. İstanbul istikametinin ulaşıma kapanması nedeniyle araçlar İzmit Doğu gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirildi. Kazanın olduğu bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

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