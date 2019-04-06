İzmit'te yabancı üniversite öğrencileri kültürlerini tanıttı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, üniversitelerde öğrenim gören yabancı öğrencilerin kültürlerini tanıtması için 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması düzenlendi. Öğrenciler ülkeleriyle ilgili tanıtımlarda bulunurken, danslar da ilgiyle izlenildi.

Kendi ülkelerinden gelerek Türkiye'de öğrenim gören öğrencilerin kültürlerini tanıtmaları amacıyla her yıl Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu tarafından organize edilen 12. Uluslararası Öğrenci Buluşmaları bugün başladı. Programda Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı öğrenciler ülkelerini tanıtma fırsatı buldu. Bu yıl, 'Doğudan Batıya, Adil Bir Dünyaya' sloganı ile Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte 57 ülkeden gelerek üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler, stantlarda kültürlerini tanıttı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ortaklığında yapılan organizasyona yoğun ilgi gösterildi. Öğrenciler, stantlarda ülkeleriyle ilgili tanıtımlarda bulundu. Bazı stantlarda ise öğrenciler geleneksel oyunlarını sergiledi.

'ÜLKELER ARASI TANIŞIKLIK OLMALI'

Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Kırımlı Muşeref Umerova (22), "Biz burada kendi kültürümüzü anlatıyoruz. Kıyafetlerimizi, yemeklerimizi ve yöresel ürünlerimizi buradaki stantlarda gösteriyoruz. Çok güzel ve çok eğlenceli bir etkinlik oluyor. Bence bu tür etkinlikler hep düzenlenmeli. Ülkeler arası tanışıklık olmalı. İnsanların bize ilgisi çok güzel. Mesela burada yaşayan Kırım göçmeni çok fazla var. Kırım'dan gelip buraya yerleşmişler. Onlardan bize çok soru geliyor. Bizim için de keyifli bir gün oluyor" dedi.

'BİRLİKTE ETKİNLİKLERE KATILIYORUZ'

Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Gulaiym Abdukarimova (23), "Burada uluslararası bir öğrenci derneğimiz var. Dünyanın her yerinden gelip Türkiye'de eğitim gören öğrencilerin faaliyetlerini yaptığı bir dernek. Bugün bu dernek adına buradayız. Eğitimin dışında bu dernekle birlikte etkinliklere katılıyoruz. Vaktimizi güzel geçirmeye çalışıyoruz. Oradaki ablalarımız ve abilerimiz ile bir aile olarak bütünleştik. Türkiye'ye hiç yabancılık çekmiyoruz. Ülkemizin standında fotoğraflarımız, haritalarımız var. Ulusal giysilerimiz de bulunuyor. Onun yanında Kırgızistan'dan getirdiğimiz tereyağı, bal ve ulusal hediyelik eşyalarımız var." diye konuştu.

'KENDİMİZİ TANITIYORUZ'

Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Gineli Alain Fangamou, (24) "Bugün çok büyük bir gün bizim için. Bugün kendimizi tanıtıyoruz ve Türklerle tanışıyoruz. Bize çok faydası var. Çok büyük fırsat bizim için. Türk insanlarının nasıl yaşadığını öğrenip ve bizim nasıl yaşadığımızı gösteriyoruz. Ülkemizin nasıl olduğunu anlatıyoruz. Burada olmaktan çok memnunum" dedi.