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İzmit’te yağmur etkili oldu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 15:13 | Son Güncelleme

ALT GEÇİTLERİ SU BASTI Körfez ilçesinde sağanak yağmur etkili oldu.

İzmit’te yağmur etkili oldu (2)

ALT GEÇİTLERİ SU BASTI
Körfez ilçesinde sağanak yağmur etkili oldu. Atalar Mahallesi'nde yer alan ve sahile bağlantıyı sağlayan Alaaddin Yüksel alt geçidi yağmur suları ile doldu. Polis alt geçidi kullanan sürücüleri uyarırken, itfaiye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Yetkililer suyla kaplanan Sahil Caddesi çevresinde önlem aldı. Şirinyalı mevkiinde bulunan alt geçit ile Mimar Sinan Mahallesi'nde yine sahile geçiş sağlayan alt geçit de yağmur sularıyla doldu.
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İzmit’te yağmur etkili oldu (2)İzmit’te yağmur etkili oldu (2)İzmit’te yağmur etkili oldu (2)

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