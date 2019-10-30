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İzmit’te yalıtım çalışması yapılan evin çatısında yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 15:11 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yalıtım çalışması sırasında tutuşan çatı alev alev yandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yalıtım çalışması sırasında tutuşan çatı alev alev yandı. Yangını söndürmek için mücadele eden itfaiye erlerinden biri ise yanarak çöken çatının altında kalarak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İzmit Hatipköy mevkisinde bulunan 5 katlı binanın çatı katında yalıtım çalışmaları sırasında yangın çıktı. Tutuşan malzemelerin alev alması sonucu hızla büyüyen alevler tüm binayı sararken bina tahliye edilerek itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi tüm çatıyı saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

İtfaiye eri yanarak çöken çatının altında kaldı
Uzun süren söndürme çalışmaları sırasında bir kısmı çöken çatının altında kalan itfaiye eri N.S. ise yaralandı. Meslektaşlarının çatı altında kaldığını gören itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralı olarak kurtarılan itfaiye eri, ambulansla Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çevre ilçelerden itfaiye ve su tankerlerinin sevk edildiği yangında bina çatısı tamamen yanarken çatı katındaki 2 daire de kullanılamaz hale geldi. Yangın hakkında inceleme başlatıldı.

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