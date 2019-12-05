HABER

İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 16:50 | Son Güncelleme

Kocaeli Valiliği tarafından 114 Kıbrıs gazisi için ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratlarının Tevcihi’ töreni düzenlendi.Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazilerine madalyaları tevcih edildi.

Kocaeli Valiliği tarafından 114 Kıbrıs gazisi için ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratlarının Tevcihi’ töreni düzenlendi.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazilerine madalyaları tevcih edildi. Kocaeli Valiliğinde düzenlenen törene Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, il protokolü, gaziler ve gazi aileleri katıldı. Törende İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası tevcih edildi.
Törende konuşan Vali Aksoy, “Ülkemiz için, soydaşlarımız için tehdit oluşturan Kıbrıs’la ilgili bir durum ortaya çıktığında da Kıbrıs Barış Harekatı’nda bütün unsurlarıyla beraber bu millet yer almış ve Kıbrıs Barış Harekatı başarı ile tamamlanmış ve oradaki soydaşlarımızın can güvenliği sağlanmıştır. Terörle mücadele başta olmak üzere birçok noktada mücadeleler verilmiş ve birçok şehidimiz olmuştur, gazimiz olmuştur. Onların hepsi bu bayrağın dalgalanması adına bu ülkede yaşayacak olan insanların daha özgür ve mutlu şekilde yaşamaları adına verilen mücadelelerdir. Bu anlamda bu mücadeleleri veren geçmişte bu çalışmaların mücadelelerin içerisinde yer alan herkesi saygıyla anıyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimizi minnetle şükranla anıyoruz. Onlara vefa borcumuz var ve onlar bizim için değerli ve önemlidir” dedi.
Vali Aksoy’un konuşmasının ardından gazilere ve vefat eden gazilerin ailelerine madalyaları verildi. İl genelinde bine yakın Kıbrıs gazisine madalya verileceği belirtildi.

PARTNER'Babam eski kafalı öyle şeyleri sevmez''Babam eski kafalı öyle şeyleri sevmez'
Rus savaş gemisi ‘Azov’ Çanakkale Boğazı’ndan geçtiRus savaş gemisi ‘Azov’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti
İzmir'den Ankara'ya cinsiyet eşitliği talebiİzmir'den Ankara'ya cinsiyet eşitliği talebi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Okula gidiyorum' deyip evden çıktı, burada bulundu

'Okula gidiyorum' deyip evden çıktı, burada bulundu

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Küçükkaya ile Göksu arasında dikkat çeken diyalog!

Küçükkaya ile Göksu arasında dikkat çeken diyalog!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Tarihi anlaşma bugün Meclis'te

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Tarihi anlaşma bugün Meclis'te

Mini şortlu pozuyla olay oldu!

Mini şortlu pozuyla olay oldu!

Sigarada yeni dönem bugün başlıyor! 20 bin TL cezası var

Sigarada yeni dönem bugün başlıyor! 20 bin TL cezası var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un cezası belli oldu

Eski HSYK Daire Başkanı hakkında karar!

Rus denizaltısı 'Novorossiysk' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus denizaltısı 'Novorossiysk' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul tahliye edildi (Alparslan Kuytul kimdir?)

Alparslan Kuytul tahliye edildi

Bartın'daki vahşete inceleme! 6 köpek ölü bulunmuştu

Bartın'daki vahşete inceleme! 6 köpek ölü bulunmuştu

Son dakika: Bakan Selçuk'tan Şule Çet davası açıklaması

Bakan Selçuk'tan Şule Çet davası açıklaması

Karaköy-Kadıköy vapurundaki taciz olayında yeni gelişme! Kendin bu sözlerle savundu

Vapurdaki 'zincirleme taciz' olayında flaş sözler! Böyle savundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.