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İzmit'te Zafer Bayramı'nın 97'nci yılı törenlerle kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 12:53 | Son Güncelleme

30 AĞUSTOS Zafer Bayramı’nın 97’nci yılı İzmit'te coşkuyla kutlandı.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - 30 AĞUSTOS Zafer Bayramı’nın 97’nci yılı İzmit'te coşkuyla kutlandı. Valilik binasının yanındaki tören alanında gerçekleşen kutlamalara Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Garnizon Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, siyasi partilerin başkanları ve vatandaşlar katıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait mehteran takımı konser verirken, İzmit Halk Eğitim Merkezi’nin halk oyunları ekibi çeşitli yörelerin halk oyunlarını sergiledi. Askeri birliklerin geçişiyle devam eden törende 3 Sea Hawk helikopterin alçak uçuş yapması vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

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