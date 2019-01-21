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İzmr'de çocuk, traktör tekerinin altına şıkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.01.2019 09:53 | Son Güncelleme

İzmir’in Tire ilçesi devrilen traktörün arka tekerleği altında sıkışan çocuk AKS ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmr'de çocuk, traktör tekerinin altına şıkıştı

İddiaya göre, İzmir Tire Çiniyeri Mahallesi, Gülyaka mevkiinde seyir halindeki 19 LL 235 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Traktörde bulunan E.E. (14) kazadan yara almadan kurtulurken, kardeşi V.E. (12) tekerleğin altında küçük bir boşlukta sıkıştı.

Olay yerine gelen AKS ekipleri korkudan şok geçiren çocuğu kurtarmak için zamana karşı yarıştı. Kısa sürede traktörün tekerinin altından çıkarılan çocuk ambulansla Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Kalça kemiğinde kırıklar oluştuğu hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen çocuk yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İzmir Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.

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Kaynak: İHA

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izmir Tire

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