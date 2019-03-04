İzne ayrılan uzman çavuş kazada hayatını kaybetti

SİİRT (AA) - Siirt'te izne ayrılan uzman çavuş, kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş M.D'nin (25) kullandığı 27 HZ 522 plakalı otomobil, Siirt-Kurtalan kara yolunun Üçyol mevkisinde devrildi.
Sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
İzne ayrıldığı öğrenilen M.D'nin cenazesi, Kurtalan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, kaza yerinde incelemelerde bulundu.
Kazayı haber alarak gelen M.D'nin silah arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.
Uzman çavuşun cenazesinin Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum