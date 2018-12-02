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İzne çıkan asker, trafik kazasında hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 02.12.2018 00:23 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Tayfun Akcan (20), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Akcan'ın Ankara'da askerlik görevini yaptığı ve izne çıktığı öğrenildi.

İzne çıkan asker, trafik kazasında hayatını kaybetti

Burhan CEYHAN-Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ, (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Tayfun Akcan (20), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Akcan'ın Ankara'da askerlik görevini yaptığı ve izne çıktığı öğrenildi.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Aydın-İzmir Karayolu üzerindeki dinlenme tesisinde meydana geldi. Ankara'da askerlik yaptığı öğrenilen Tayfun Akcan, izin alarak memleketi Muğla'ya doğru otobüsle yola çıktı. Otobüs, Sultanhisar ilçesi yakınlarındaki dinlenme tesisinde mola verdi. Otobüsten inen Akcan, yolun karşısına geçmeye çalışırken Denizli istikametinden gelen Mustafa Egemen yönetimindeki 09 TS 705 plakalı otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akcan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü M.E. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İzne çıkan asker, trafik kazasında hayatını kaybettiİzne çıkan asker, trafik kazasında hayatını kaybetti

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