İzne çıkan asker trafik kazasında öldü

ARTVİN (AA) - Artvin’in Borçka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Doğancan Kılıç yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Hopa-Borçka arasındaki Cankurtaran Tüneli çıkışında kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde duran 08 K 5679 plakalı çimento kamyonuna çarptı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kılıç, olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan Hasan Yavuz yaralandı.
Artvin Devlet Hastanesine kaldırılan Yavuz, tedavi altına alındı.
Kazada hayatını kaybeden Kılıç'ın asker olduğu ve memleketine izinli geldiği öğrenildi.
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