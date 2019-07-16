’İzne çıkıyorsunuz’ dediler, fabrikayı kapattılar

Bursa’da izne çıktığını sanan işçiler, fabrikanın kapatıldığını anlayınca maaşlarını ve tazminatlarını alabilmek için eylem yaptı.

Bursa’nın Kestel ilçesinde bulunan tekstil fabrikası 1 Haziran’da kapatıldı. İzne çıktığını sanan işçiler, maaşlarını ve tazminatlarını alamayacaklarını anlayınca fabrika önünde eylem yaptı. TEKSİF Sendikası’nın düzenlediği eyleme çok sayıda işçi katılırken, bir işçinin de eyleme bebeğiyle katılması dikkat çekti. Bursa TEKSİF Şube Sekreteri Hakan Umutkan, "Bizim buradaki sıkıntımız, 1 seneden 20 seneye kadar çalışan arkadaşlarımızın tazminatlarının içeride olmasıdır. Patrona randevu talep ediyoruz ama bir türlü ulaşamıyoruz. Şu anda burada muhatabımız yok. Aşığı yukarı toplamda 130 mağdur arkadaşımız var. Bütün arkadaşlarımızın kira borcu var. Kredi kartı borçları birikti. Ne maaşlarını alabildiler ne de tazminatlarıyla ilgili bir ödeme planı sunuldu. Fabrika kapanışla ilgili hiçbir bilgi vermedi. Sadece işlerinin iyi olmadığını söylediler. Yoğun bir sipariş gelecek dediler. Bizi burada kandırdılar. Arkadaşlarımızı Hindistan’da bulunan Alman patron mağdur etti. Burada çocuğuyla gelen insanlar var. Yazık günah bu insanlara" dedi.

Eyleme çocuğuyla katılan ve 4 yılı aşkın süredir fabrikada çalışan işçi Nilüfer Köşelioğlu ise, "Ben hak ettiğim paramı almak için çocuğumla sokaklara düştüm. Çocuğuma süt alacak param kalmadı. Karşımızda bir muhatap bulamıyoruz. Buraya gelip, gidiyoruz. O kadar yol parası harcıyoruz bize kimse açıklama yapmıyor. Bütün yetkililerden yardım istiyoruz" diye konuştu.

Eşini kaybeden ve iki çocuğuna tek başına bakmak zorunda olan işçi Zeynep Yılmaz ise, "Ben eşimi kaybettim ve ikizlerim var. Hak ettiğim parayı alamıyorum. Evimde huzur kalmadı. İki çocuğuma bakmak zorundayım. İşsizlik maaşı da alamıyoruz. Onun da ne olduğu belli değil. Ben sendikaya gidebilmek için komşularımdan para aldım. Biz yıllık izine diye çıkartıldık. Buraya iş başı yapmak için geldiğimiz zaman kapının önüne koyulduk. Hiçbir açıklama yapmadılar. Biz bunu mu hak ediyoruz? Benim yetimlerimin hakkını yiyene Allah bunun hesabını sorsun" şeklinde konuştu.

İşçiler haklarını alana kadar eylemlerine devam edeceklerini açıkladı.