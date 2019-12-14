İzne çıktı geri dönmedi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cezaevi firarisi bir kişiyi düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakaladılar.

Edinilen bilgilere göre, Düzce Açık Cezaevi’nden izinli olarak çıkan ve bir daha geri dönmeyen firari olan Z. K., Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonla kent merkezine yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyette ki işlemlerinin ardından Düzce Adliyesi’ne sevk edildi. Şahıs tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

