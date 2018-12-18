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 İZNE GELEN ASKER, BIÇAKLI VE SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 06:56 | Son Güncelleme

ADANA'da askerden izne gelen 21 yaşındaki Abid Gülağacı, husumetli olduğu İbrahim K., ve Aziz K.

ADANA'da askerden izne gelen 21 yaşındaki Abid Gülağacı, husumetli olduğu İbrahim K., ve Aziz K. ile yanlarında bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi tarafından evinin avlusunda bıçaklı ve silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarından ve göğsünden yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1099 Sokak'ta meydana geldi. Diyarbakır'da vatani görevini yapan Abid Gülağacı, bir süre önce izin alıp ailesinin yanına geldi. Önceden husumeti olduğu öğrenilen ve bunu öğrenen İbrahim K. ve Aziz K., yanlarındaki iki kişiyle birlikte, Gülağacı'nın evine gitti. Evin avlusunda çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Gülağacı, pompalı av tüfeğiyle bacaklarından ve bıçakla da göğsünden yaralandı. Gülağacı'nın yere yığılmasının ardından şüpheli 4 kişi, geldikleri motosikletlerle olay yerinden kaçtı. Yaralanan Gülağacı, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelilerin kaçabilecekleri güzergahları belirleyen polis, İbrahim K., Aziz K. ile diğer iki kişiyi olayda kullandıkları düşünülen pompalı tüfek ve bıçakla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, Köprübaşı Polis Merkezi'nde sorguya alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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