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İzne gelen askerden annesine duygu dolu sürpriz!

İLGİNÇ HABERLER  | 28.08.2018 19:36 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenleri duygulandırdı.

İzinden dönen Mehmetçiğin bahçede fındık toplayan annesine kavuşma anı duygu dolu anlara neden oldu.

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Sulama kanalında sörf yapan Adanalı kameradaSulama kanalında sörf yapan Adanalı kamerada
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Anahtar Kelimeler:
asker sosyal medya sürpriz

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