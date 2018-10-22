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İzne gelen uzman çavuş kazada öldü, arkadaşı yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 10:40 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde otomobiliyle kaza yapan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can (26) yaşamını yitirirken, arkadaşı ağır yaralandı.

İzne gelen uzman çavuş kazada öldü, arkadaşı yaralı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde otomobiliyle kaza yapan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can (26) yaşamını yitirirken, arkadaşı ağır yaralandı. Diyarbakır'da görev yapan Mehmet Ali Can'ın, Manavgat'a ailesinin yanına izne geldiği öğrenildi.
Kaza, saat 02.30 sıralarında Serik ilçe merkezinden geçen D-400 karayolunda meydana geldi. Manavgat'ın Çakış Mahallesi'nde oturan ailesinin yanına gelen Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can'ın kullandığı 07 ACZ 835 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarparak takla attı. Otomobil yoldan geçen Tolga Kılıç'ın kullandığı 07 YM 592 plakalı otomobile de çarptı.
Kazada araçta sıkışan Mehmet Ali Can ile arkadaşı Enes Kibar, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin çabalarıyla çıkarıldı. Mehmet Ali Can'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralanan Enes Kibar ise özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Diğer aracın sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

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İzne gelen uzman çavuş kazada öldü, arkadaşı yaralıİzne gelen uzman çavuş kazada öldü, arkadaşı yaralıİzne gelen uzman çavuş kazada öldü, arkadaşı yaralıİzne gelen uzman çavuş kazada öldü, arkadaşı yaralı

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