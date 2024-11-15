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  4. İzne memleketine gitmişti... Yatağında can verdi! Jandarma Er Melih Çopur'a ne olduğu merak konusu oldu

İzne memleketine gitmişti... Yatağında can verdi! Jandarma Er Melih Çopur'a ne olduğu merak konusu oldu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
15.11.2024 13:54
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Acemi birliğinden izin alıp memleketine dönen Jandarma Er Melih Çopur, 2 gün önce zatürre teşhisiyle tedavinin ardından taburcu edilmişti. Çopar'ın annesi bugün sabah saatlerinde oğlunu uyandırmak için odasına gittiğinde hareketsiz bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekipleri Çopar'ın vefat ettiğini bildirdi. Cenaze, otopsi için hastaneye kaldırıldı.

İzne memleketine gitmişti... Yatağında can verdi! Jandarma Er Melih Çopur'a ne olduğu merak konusu oldu

Sivas'taki acemi birliğinden 1 hafta önce memleketi Aksaray'a izne gelen Jandarma Er Melih Çopur, 2 gün önce fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

ANNESİ UYANDIRACAKTI...

Zatürre teşhisi konulan Çopur, tedavisinin ardından dün taburcu oldu. Annesi Asuman Çopur, bugün saat 08.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi 842'nci Sokak'taki evlerinde uyandırmak için odasına girdiğinde oğlunu yatağında hareketsiz halde buldu.

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OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR...

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Melih Çopur'un öldüğünü belirledi. Melih Çopur'un cenazesi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çopur'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

(DHA)

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Sivas anne jandarma
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