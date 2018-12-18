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İznik-Adapazarı yolu balık deryasına döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2018 07:00 | Son Güncelleme

Bandırma'dan Samsun'a götürülmek üzere yola çıkan 15 ton hamsi yüklü tırın, İznik Çevre Yolunda arka kapağı açıldı. Açılan kapaktan dökülen hamsiler sonucu, İznik-Adapazarı karayolu hamsi deryasına döndü.

İznik-Adapazarı yolu balık deryasına döndü

Yola dökülen hamsiler İznik Belediyesi ekiplerince kepçe ile toplanarak kamyonlara yüklendi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından ulaşıma kapanan yol, tekrar trafiğe açıldı.

Olay, Bursa'nın İznik ilçesinde gece 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bandırma'dan yüklenen 15 ton hamsiyi, Samsun'a götürmek üzere yola çıkan Ferhat Altun kontrolündeki 56 AFK 72 plakalı tırın arka kapağı, İznik Çevre Yolu Adapazarı yol ayrımında açıldı. 15 ton hamsi açılan kapaktan dökülerek karayolunu kapladı. Olası bir kazayı engellemek için kapanan karayolunda trafik ekipleri önlem alırken, İznik Belediyesi ekipleri yola saçılan balıkları kepçe ile toplayarak kamyonlara yükledi.
Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından hamsiler kamyonlara yüklenerek karayolu tekrar trafiğe açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hamsi iznik

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